Oh je! Es wird nicht ruhig bei und ! In den letzten Wochen mussten die beiden einen Shit-Storm nach dem anderen über sich ergehen lassen. Vor allem Meghan geriet immer wieder ins Kreuzfeuer der Medien. Für Harry Grund genug, um nun rechtliche Schritte einzuleiten...

Herzogin Meghan wird runtergemacht

Das sich Herzogin Meghan seit ihrer Hochzeit mit Prinz Harry einer Reihe von Negativ-Schlagzeilen stellen muss, ist definitiv nichts Neues. Dabei ging es kürzlich sogar soweit, dass "Mail on Sunday" einen privaten Brief der ehemaligen Schauspielerin veröffentlichte. Für Harry ein absolutes No Go, sodass er jetzt gegen die Zeitung Klage erhebt. Wie mehrere britische Medien berichten, erklärte Harry zu dem Schritt: "Ich war lange genug ein stiller Zeuge ihres persönlichen Leidens. Sich zurückzuhalten und nichts zu tun, wäre das Gegenteil von dem, woran wir glauben." Ebenfalls fügt er hinzu: "Es kommt ein Punkt, an dem einem nichts mehr anderes übrig bleibt, als gegen dieses Verhalten vorzugehen, weil es Menschen und Leben zerstört." Doch damit nicht genug...

Harry will nicht noch einen Menschen verlieren

Wie Harry weiter erklärt, wird er durch die Berichterstattung um seine Frau oft an seine Mutter Lady Di erinnert: "Meine größte Angst ist es, dass sich die Geschichte wiederholt. Ich habe gesehen, was passiert, wenn jemand, den ich liebe, bis zu einem Punkt kommerzialisiert wird, an dem sie nicht mehr wie ein echter Mensch behandelt oder angesehen wird. Ich habe meine Mutter verloren und jetzt sehe ich, wie meine Frau Opfer derselben mächtigen Kräfte wird." Die Einnahmen aus dem Prozess sollen an eine Charity-Organisation gehen, die sich gegen Mobbing einsetzt.

