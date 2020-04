Prinz Harry & Herzogin Meghan: Baby-Jubel! ER lässt die Bombe platzen!

Huch, so kennen wir ja gar nicht! Obwohl sich der ehemalige Royale zu privaten Themen stets bedeckt hält, lüftet er nun ein süßes Geheimnis...

Prinz Harry & Herzogin Meghan wohnen in Los Angeles

Seit gut zwei Wochen sind und Prinz Harry keine Mitglieder mehr des britischen Königshauses. Kurz nachdem der "Megxit" in Kraft trat, entschlossen sich die beiden dazu mit Baby Archie nach Los Angeles zu ziehen, um dort ein neues Leben zu beginnen. Doch während seit dem kaum Infos der beiden an die Öffentlichkeit gelangten, bricht Harry nun sein Schweigen und plaudert nun ganz unverblümt über seinen Alltag mit seinem Sohn Archie...

Harry gibt intime Einblicke

In einer Videokonferenz der "WellChild"-Organisation plaudert Harry nun, dass er mit seinem Sohn Archie eine Menge Spaß hat. So erklärt er: "Man muss jene Momente feiern, in denen man lachend auf dem Boden herumrollt, weil gerade etwas passiert ist." Was für eine süße Beichte! Langeweile kommt bei der jungen Familie jedenfalls nicht auf. So ergänzt Harry lächelnd: "Mir reicht es schon, ein elf Monate altes Kind zu haben." Ob Harry uns in der nächsten Zeit wohl mit noch mehr Nachrichten dieser Art überraschen wird? Wir können gespannt sein...

