Prinz Harry & Herzogin Meghan: Bittere Enthüllung nach "Megxit"!

Reddit this

Oh je! Was ist nur bei und los? Seit dem "Megxit" soll es bei den beiden überhaupt nicht gut laufen...

Herzogin Kate und Prinz William: Keine Zweifel! Im Herbst ist es soweit

Meghan und Harry wohnen wieder in den USA

Obwohl nach dem "Megxit" immer wieder darüber berichtet wurde, dass Meghan und Harry mit ihrem Sohn Archie nach Kanada ziehen wollen, wohnt die junge Familie mittlerweile in Los Angeles, wo Meghan ihrer Leidenschaft als Schauspielerin nachgehen will. Doch jetzt das Traurige! Wie nun enthüllt wurde, soll sich Prinz Harry in seinem neuen zu Hause nur wenig wohl fühlen. Der Grund: Harry soll die Perspektive fehlen, wie es für ihn weiter geht...

Ist Harry unglücklich?

Gegenüber "Radio Times" plaudert nun -Vertraute Jane Goodall ganz unverblümt über Harrys neues Leben in den USA und erklärt: "Ich weiß nicht, welchen Karriereweg er nun beschreiten wird." Sie ergänzt: "Ich glaube, er findet sein Leben zum jetzigen Zeitpunkt recht herausfordernd." Oh je! Nach einer glücklichen Zukunft klingt das jedenfalls nicht. Wie es wohl bei Prinz Harry und Herzogin Meghan weiter geht? Wir können definitiv gespannt sein...

Sorge um Kate! Wie geht es ihr wirklich?