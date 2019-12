Prinz Harry & Herzogin Meghan: Bittere Wahrheit! Es gibt kein zurück mehr!

Was ist nur bei und los? Erst vor einigen Wochen erschütterten die beiden die Öffentlichkeit mit ihren Enthüllungs-Interviews, die im Rahmen der Dokumentation "An African Journey" stattfanden. Nun die nächste Hiobsbotschaft...

Herzogin Kate & Prinz William: Intimer Blick hinter die Palastmauern!

Herzogin Meghan und Prinz Harry werden immer unbeliebter

Obwohl Harry stets zu den beliebtesten Mitgliedern der royalen Familie gehörte, verschlechterte sich sein Ruf seit der Eheschließung mit Meghan stätig. Vor allem die Enthüllungs-Interviews der beiden schlugen ein wie eine Bombe. Doch während in der Vergangenheit immer wieder darüber berichtet wurde, dass Meghan und Harry von der königlichen Familie dafür mit Ignoranz gestraft werden, behauptet nun eine Quelle das Gegenteil...

Harry und Meghan schließen sich selber aus

Wie nun ein Insider behauptet, sollen Meghan und Harry selber dafür verantwortlich sein, dass sie bei der königlichen Familie immer unbeliebter werden. So heißt es durch die Quelle gegenüber "US Weekly": "Harry und Meghan haben sich selbst vom Rest der Königsfamilie distanziert." Oh je! Kein Wunder somit, dass alle Hoffnung der Queen auf William und Kate liegt. So sollen die beiden auch im nächsten Jahr noch mehr Ämter der Königin übernehmen. Ob sich die Wogen bei den Windsors wohl jemals wieder glätten werden? Wir können gespannt sein...

