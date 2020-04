Prinz Harry & Herzogin Meghan: DAMIT gehen sie zu weit!

Reddit this

Oh je! Es wird nicht ruhig bei den Windsors! Obwohl Meghan und Harry seit fast einem Monat keine Mitglieder mehr des britischen Königshauses sind, brechen die Negativ-Schlagzeilen um die beiden einfach nicht ab...

Prinz William: Die pure Angst! Er ist außer sich vor Sorge!

Meghan und Harry haben sich mit den Royales überworfen

Schon vor dem "Megxit" machten immer wieder Gerüchte die Runde, dass es zwischen Meghan, Harry und der königlichen Familie überhaupt nicht gut laufen soll. Wie es heißt, soll vor allem das Verhältnis zwischen Kate und Meghan besonders angespannt gewesen sein. Aber auch Harry und sein Bruder sollen immer wieder aneinandergeraten sein. Doch obwohl Meghan und Harry mittlerweile mit ihrem Baby Archie in Los Angeles wohnen, müssen sich die Royales nun dem nächsten Tiefschlag durch die beiden stellen...

Meghan und Harry planen herben Schlag gegen das Königshaus

Wie nun eine Quelle gegenüber "Daily Mail" berichtet haben soll, wollen Meghan und Harry eine Biografie veröffentlichen, in der auf knapp 400 Seiten beschrieben wird, wie ihr Leben im Zeichen der Krone wirklich war. Dabei sollen sie auch schonungslos mit der königlichen Familie ins Gericht gehen und über die Stimmung hinter den Palastmauern berichten. Autsch! Doch damit nicht genug! Das Buch bereits am 11. August veröffentlich werden! Was wohl die Queen darüber denkt? Begeistert wird sie davon sicherlich nicht sein...

