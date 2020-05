Prinz Harry & Herzogin Meghan: Die nächste Hiobsbotschaft!

Oh je! So haben sich das Herzogin Meghan und Prinz Harry sicherlich nicht vorgestellt...

Bittere News von Herzogin Meghan und Prinz Harry! Ihr Glück ist erneut in Gefahr!

Meghan und Harry wollen Privatsphäre

Nach dem "Megxit" machte ziemlich schnell die Nachricht die Runde, dass Meghan und Harry mit ihrem Sohn Archie nach Los Angeles gezogen sind, um dort fern ab des Medienrummels zu leben. Wie es heißt, soll die junge Familie in einem 16,5-Millionen-Euro-Anwesen von Filmproduzent Tyler Perry wohnen, wo sie sich vor der Öffentlichkeit abschotten möchte. Doch genau das könnte jetzt ein Problem werden...

Meghan und Harry müssen sich hinter Zäunen verstecken

Seit dem 09. Mai wurden die durch die Corona-Pandemie verordneten Maßnahmen in Kalifornien wieder gelockert und es wurden beispielsweise einige Wanderwege wieder eröffnet. Eigentlich ein Grund zur Freude! Doch Meghan und Harry stehen dadurch nun vor der nächsten Herausforderung! So soll man, laut "Daily Mail", von einigen Wegen eine perfekte Sicht auf das Grundstück haben, wo Harry und Meghan mit Archie wohnen! Oh je! Wie die Zeitung weiter wissen will, sollen schon einige Schutzzäune errichtet worden sein, um die junge Familie vor neugierigen Blicken zu schützen. Ob das gut gehen kann?

