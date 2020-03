Prinz Harry & Herzogin Meghan: Die Queen fordert die Scheidung!

Es wird nicht ruhig bei den Windsors! Erst in der vergangenen Woche absolvierten Meghan und Harry ihre letzten Auftritte als Royals. Nun die nächste Hiobsbotschaft...

Die Queen fordert die Scheidung von Harry und Meghan

Obwohl die Queen nach außen immer wieder betonte, dass sie hinter der Entscheidung von Harry und Meghan steht, dass sie das Königshaus verlassen, soll es hinter den Palastmauern ganz anders aussehen. So berichtet nun ein Hofmitarbeiter, gegenüber "National Enquirer", dass es bei einem vierstündigen Mittagessen mit der Queen und zu einem ernsten Gespräch gekommen sein soll. Wie es heißt, soll die Monarchin ihren Enkel darum gebeten haben, sich von Meghan scheiden zu lassen: "Sie sagte zu Harry: 'Lass dich von Meghan scheiden - sie benutzt dich nur!'" Doch damit nicht genung...

Die Queen lehnt Meghan ab

"Sie sagte Harry, dass der Laufpass für Meghan der einzige Weg sei, die Königsfamilie und sich selbst zu retten. Meghans Plan, ihren Ehemann von seiner Familie wegzuzerren, ist in den Augen von Elizabeth nicht zu vergeben", erläutert der Insider weiter. Abschließend fügt er hinzu: "Die Königin ist der Meinung, dass Meghan den zehn Monate alten Archie wie eine Geisel hält und als Pfand benutzen wird, um bei einer Scheidung von den das zu bekommen, was sie will. Elizabeth glaubt nicht, dass die Ehe des Paares langfristig überleben kann und will, dass Harry sie verlässt, bevor Meghan ihm sein Herz bricht. Aber Harry ist unter Meghans Zauber." Oh je! Ob sich die Wogen wohl jemals wieder glätten werden? Wir können gespannt sein...

