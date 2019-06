Prinz Harry & Herzogin Meghan: Eiskalter Schachzug!

Huch, so kennen wir ja gar nicht! Eigentlich ist der Sohn von Prinz Charles vor allem in den letzten Jahren dafür bekannt, dass er sich stets perfekt in der Öffentlichkeit präsentiert - bis jetzt...

Prinz Harry zeigt sich desinteressiert

Gestern Abend gab Queen Elizabeth ein Staatsbankett zu Ehren von Donald und Melania Trump, bei dem auch Prinz Harry eingeladen war. Während sich Meghan noch in der Baby-Pause befindet, nahm Harry alleine an der Veranstaltung teil. Doch das Komische dabei: Harry brachte dem Präsidentenpaar absolutes Desinteresses gegenüber. Für die Royales ein eher untypischer Schachzug. Schließlich hat sich die königliche Familie an ein striktes Protokoll zu halten. Was ist also der Grund für Harrys Verhalten?

Herzogin Meghan kann Doanald Trump nicht leiden

Erklärung für die Funkstille zwischen Harry und könnte ein Interview sein, welches Meghan während des Wahlkampfes des US-Präsidenten führte. Darin bezeichnete die ehemalige Schauspielerin den 72-Jährigen als "frauenfeindlich". Das Interview erlangte vor einigen Tagen wieder mediales Aufsehen, sodass Donald prompt zurückschoss und die als "böse" bezeichnete, was er jedoch wenig später via Twitter dementierte. Der Hof äußerte sich zwar nicht dazu, bekanntlich sprechen Taten jedoch mehr, als tausend Worte...