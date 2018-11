Manchmal werden Herzenswünsche schneller Wirklichkeit als erwartet: Nicht einmal fünf Monate nach ihrer Traumhochzeit verkündeten Harry und Meghan nun, dass sie ihr erstes Baby erwarten. Nach Glückwünschen folgt häufig die Frage: „Worüber freut ihr euch mehr, ein Mädchen oder einen Jungen?“ Viele Eltern in spe antworten: „Hauptsache gesund!“

Doch das Herzogenpaar soll von einer kleinen Tochter träumen. Und die Chancen stehen sehr gut, dass sich ihr größter Wunsch erfüllt!

Prinz Harry verplappert sich

Ein royaler Fan in Sydney (Australien) rief dem Prinzen jetzt zu: „Ich hoffe, es wird ein Mädchen!“ Und Harry entgegnete glücklich: „Das hoffe ich auch!“ Wow, so ehrliche Worte zu einer Fremden können nur von jemandem kommen, der sich seiner Sache sicher ist.

Klingt ganz danach, als kannten die werdenden Eltern schon das Geschlecht ihres Kleinen. Vermutlich jubeln Harry und seine Meghan ja schon bald in aller Öffentlichkeit: „Hurra, es wird ein Mädchen!“

Ein Vertrauter packt aus

Auch im Kensington-Palast stehen alle Zeichen auf Rosa. Die Wetten rund um den royalen Nachwuchs laufen auf Hochtouren und die meisten Mitarbeiter tippen auf ein Töchterchen. Das Personal ist jedenfalls völlig begeistert, dass bald wieder Kinderlachen auf den Fluren zu hören sein wird. „Wir freuen uns riesig auf das Baby! Babys bringen immer viel Freude und neues Leben in den Palast. Meghan und Harry haben sich ja auch sehnlichst Nachwuchs gewünscht“, verrät ein enger Vertrauter, der seit fast 30 Jahren für die Familie arbeitet und Harry von klein auf kennt. Auch sein Bauchgefühl sagt: Es wird ein Mädchen!

Aus dem Palast hört man außerdem, dass Meghan vor ein paar Wochen einen geheimen Shopping-Trip in London unternommen habe. Nur mit einem Bodyguard bummelte sie durch edle Baby-Boutiquen. Meist sind Einkäufe erst an der Reihe, sobald das Geschlecht bekannt ist. William und Kate wollten bei ihren drei Kindern angeblich nicht erfahren, was es wird. Aber Harry und Meghan sind schließlich bekannt dafür, so manches anders zu machen…