Prinz Harry & Herzogin Meghan: Enthüllt! So entgehen sie der Steuer!

Morgen tritt der "Megxit" in Kraft und und sind offiziell keine Mitglieder mehr des britischen Königshauses. Die jüngste Enthüllung über die beiden sorgt nun jedoch erneut für viel Aufsehen...

Herzogin Meghan & Prinz Harry: Baby-Jubel! Der Palastsprecher äußerte sich!

Meghan und Harry sind in Los Angeles

Kurz nachdem der Austritt von Herzogin Meghan und Prinz Harry aus dem britischen Königshaus bekannt gegeben wurde, machte die Meldung die Runde, dass sich die beiden in Kanada ein neues Leben aufbauen wollen. Doch vor einigen Tagen dann die Überraschung. Wie nun enthüllt wurde, sollen das Paar mit ihrem Baby Archie mittlerweile in Los Angeles wohnen. Doch während anfangs noch davon ausgegangen wurde, dass die junge Familie nach Kalifornien zog, damit Meghan wieder ihrer Arbeit als Schauspielerin nach gehen kann, soll etwas ganz anderes hinter ihrem Umzug stecken....

Darum zogen Meghan und Harry nach Los Angeles

Wie nun eine Quelle gegenüber "Sun" berichtet, sollen vor allem steuerliche Gründe für den Umzug von Meghan und Harry nach Los Angeles verantwortlich sein. So heißt es durch den Insider: "Ursprünglich wollten Harry und Meghan in einem Commonwealth-Land - Kanada - leben und ihr eigenes Geld verdienen, während sie noch einige königliche Pflichten erfüllen. Aber ihr Plan fiel sehr schnell auseinander. Man sagte ihnen, dass es schwierig sein würde, ein Arbeitsvisum in Kanada zu bekommen, und weil Meghan US-Staatsbürgerin bleibt - und ihr weltweites Einkommen besteuert wird - würde sie am Ende in den USA und Kanada bezahlen." Autsch! Meghan und Harry wollen mit ihrem Umzug also vor einer zu hohen steuerlichen Belastung fliehen. Was wohl die Queen über diesen Schritt denkt?

Sorge um Kate! Wie geht es ihr wirklich?