Prinz Harry & Herzogin Meghan: Erster Auftritt mit Baby!

Baby Sussex ist da! Wie der Palast heute verkündete, sind Herzogin Meghan und Prinz Harry seit heute Morgen stolze Eltern eines kleinen Prinzen. Das alle Royalisten seitdem kein anderes Thema mehr haben, ist somit kaum verwunderlich. Doch wann können alle Royal-Fans einen ersten Blick auf den kleinen Spross werfen?

Obwohl Meghan erst heute Morgen ihren kleinen Spross zur Welt brachte, berichtet nun, dass er sich schon in zwei Tagen mit seiner Frau und seinem Sohn der Öffentlichkeit präsentieren möchte, um ebenfalls den Baby-Namen zu verkünden. So erklärt er gegenüber "Sky": "Wir werden vermutlich in zwei Tagen wieder auf euch zukommen und darüber sprechen - und dann als Familie!" Was für wundervolle Neuigkeiten. Doch welchen Namen könnte das Baby erhalten?

So könnten Harry und Meghan ihren Sohn nennen

Noch kurz vor der Geburt des kleinen Prinzen, lagen die Jungs-Namen Arthur, Philip, James, Albert und Alexander ganz vorne an der Namens-Spitze der britischen Wettbüros. Ob sich Meghan und Harry letztendlich für einen der Namen entscheiden werden? Wir können definitiv gespannt sein und freuen uns schon jetzt auf den ersten gemeinsamen Auftritt von Harry und Meghan mit ihrem Baby!