Prinz Harry & Herzogin Meghan: Ja, ein Mädchen!

Wenn man werdende Eltern fragt, ob sie sich einen Jungen oder ein Mädchen wünschen, ist die Antwort meistens: "Egal, hauptsache gesund". aber hat da so seinen Favoriten...

Termin abgesagt: Schwangere Herzogin Meghan legt Pause ein

Prinz Harry wünscht sich ein Mädchen

Während das royale Paar durch Australien reist, ist es auf zahlreichen Events unterwegs. Auch ein Radsportevent für die Invictus Games stand auf dem Programm. Und dort entlockte eine Dame dem Prinzen tatsächlich das Geschlecht des Babys. Naja, zumindest das Wunschgeschlecht.

Die Frau rief Prinz Harry fröhlich zu, dass sie ihm und Ehefrau Meghan ein Mädchen wünscht. Die Antwort des 34-Jährigen: "Das wünsche ich mir auch!" Harry wünscht sich also eine kleine Prinzessin....

Prinz Harry: Wird seine Tochter so heißen?

Was es am Ende wirklich wird, bleibt aber noch ein Geheimnis. Das hält aber zumindest die Buchhalter nicht davon ab, schon einmal fleißig über Babynamen zu spekulieren. Sollte es tatsächlich ein Mädchen werden, so stehen vor allem diese Namen hoch im Kurs: Victoria, Mary, Isabella, Eleanor, Augusta, Rachel oder Diana.