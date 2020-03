Prinz Harry & Herzogin Meghan: Jetzt kommt die ganze Wahrheit ans Licht!

Unerwartete Wende kurz vor dem finalen "Megxit"! Während in den letzten Wochen immer wieder darüber berichtet wurde, dass Herzogin Meghan den Austritt aus dem Königshaus angetrieben haben soll, macht nun eine überraschende Enthüllung die Runde...

Herzogin Meghan: Jaa, ihr Glück ist endlich zurück!

Wollte wirklich Herzogin Meghan den Austritt?

In den letzten Wochen wurde immer wieder behauptet, dass vor allem den Austritt aus dem Königshaus gefordert haben soll. Wie es regelmäßig hieß, soll die einfach nicht mit den Pflichten als Royal zurecht gekommen sein und soll sich vor allem von ihrer Schwägerin und ihrem Schwager ungerecht behandelt gefühlt haben. Doch jetzt die überraschende Wende! Wie jetzt nämlich behauptet wird, soll vor allem den "Megxit angetrieben haben...

Prinz Harry wollte ein neues Leben

Wie nun ein Insider gegenüber "US Weekly" berichtet, soll der Austritt aus dem Königshaus auf das Konto von Prinz gehen. So erklärt nun die Quelle: "Als klar wurde, dass Meghan nie eine faire Chance erhalten würde, riss Harry der Geduldsfaden. Er beharrt darauf, dass es seine Entscheidung war, nach Kanada zu gehen." Weiter heißt es: "Er wollte seinen Sohn vor der Negativität und Spannung schützen, der er in Großbritannien ausgesetzt gewesen wäre," Was an den Gerüchten wohl dran ist? Der Hof äußerte sich bis jetzt jedenfalls noch nicht dazu...

Sorge um Kate! Wie geht es ihr wirlich?