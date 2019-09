Prinz Harry & Herzogin Meghan: Jetzt lässt ER die süße Bombe platzen!

So kennen wir ja gar nicht. Eigentlich sind die britischen Royales dafür bekannt, dass sie sich so gut wie nie mit privaten Details an die Öffentlichkeit wenden. Um so verwunderlicher somit die jüngste Nachricht des Briten...

Prinz Harry und Meghan reisen mit Archie nach Afrika

Vor einigen Wochen wurde bekannt gegeben, dass Prinz Harry, und Baby Archie im Herbst eine längere Afrika-Reise antreten, um dort ihre royalen Verpflichtungen zu erfüllen. Für die frischgebackene Familie definitiv ein ganz besonderer Moment! Schließlich ist es das erste Mal seit der Geburt ihres Babys im Mai dieses Jahres, dass sie als dreier Gespann so eine weite Reise antreten. Wie sehr sich Harry jedoch wirklich freut, wir nun anhand seines jüngsten Statements klar...

Harry ist aus dem Häuschen

Via " " wendet sich Harry nun mit ein paar rührenden Worten an die Öffentlichkeit und verrät: "Schon in ein paar Wochen wird unsere Familie die erste offizielle Reise nach Afrika unternehmen, eine Region in der Welt, die über die letzten zwei Jahrzehnte zu einer zweiten Heimat für mich geworden ist. Unser Team hat sichergestellt, dass ein eindrucksvolles Programm auf uns wartet, von dem wir uns freuen, es mit euch teilen zu können." Er fügt hinzu: "Ich kann es kaum abwarten, meiner Ehefrau und meinem Sohn Südafrika vorzustellen. Wir sehen euch alle recht bald." Mehr Vor-Freude geht absolut nicht! Und wir freuen uns schon jetzt auf die ersten Urlaubs-Fotos!

