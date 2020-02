Prinz Harry & Herzogin Meghan: Öffentliche Klatsche von William und Kate!

Eigentlich wollten und nur den Abend genießen und sich die Verleihung der British Film Academy ansehen. Doch auch am Sonntag gab es kein Entkommen vor dem „Megxit“!

Kate und William lachen über den Megxit

Aber von Anfang an: gewann eine Auszeichnung für die beste Nebenrolle in „Once Upon a Time in “. Da er an dem Abend leider nicht anwesend sein konnte, nahm Margot Robbie seinen Award entgegen und las seine Rede von einem Zettel ab.

Gleich zu Beginn gab es einen Brexit-Witz: „Brad schreibt: ,Hey Groß-Britannien. Habe gehört, du bist wieder Single? Willkommen im Club. Ich wünsche dir das Beste für die Scheidung!‘“

Margot fügte hinzu: „Brad schreibt weiter: ,Ich danke der Academy für diese extreme Ehre.‘ Und er sagt: ,Ich werde diesen Award Harry nennen.‘ Denn Brad ist schon ganz aufgeregt, ihn mit nach Hause in die USA zu bringen.“ Ein klarer Seitenhieb gegen , die zusammen mit Harry nach Nordamerika geflüchtet ist.

Kate und William saßen während der Rede im Publikum, lachten herzhaft über den Witz und klatschten in die Hände. Ob Harry und Meghan es wohl witzig finden, dass die beiden sich auf ihre Kosten amüsieren?

