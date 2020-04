Prinz Harry & Herzogin Meghan: Rückkehr ins Königshaus! Sie sind am Ende!

Oh je! So haben sich das und sicherlich nicht vorgestellt! Obwohl die beiden erst seit einigen Wochen ins Los Angeles wohnen, sollen sie schon jetzt über eine Rückkehr ins Königshaus nachdenken...

Prinz William: "Es macht mir Angst"

Prinz Harry gibt zu viel Geld aus

Wie nun eine Quelle gegenüber "Star" berichtet, soll Prinz Harry mit seinem neuen Leben fern ab der Krone überhaupt nicht klar kommen. Vor allem finanziell soll der Prinz an seine Grenzen geraten. So heißt es durch den Insider: "Diese Unabhängigkeit ist, was Harry so unbedingt wollte. Aber die Wahrheit ist, dass es ein Kampf ist, sich an die echte Welt da draußen zu gewöhnen:" Weiter ergänzt die Quelle: "Aber sie geben immer noch eine Tonne an Geld aus. Sie werden bald pleite sein." Autsch! Doch damit nicht genug...

Prinz Harry und Herzogin Meghan wollen zurück

Obwohl Meghan und Harry hart um ihren Austritt aus dem Königshaus kämpften, sollen sie mittlerweile wieder mit dem Gedanken spielen, ins Königreich zurück zu kehren: "Sie wollen weniger hohe Rollen - so wie Harrys Cousinen Prinzessin Beatrice und Prinzessin Eugenie - und die Freiheit, an ihren eigenen Projekten zu arbeiten," Oh je! Ob ihnen die Queen wohl diesen Wunsch erfüllen wird? Bleibt somit eigentlich nur abzuwarten, wie es für Meghan und Harry weiter geht...

