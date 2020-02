Prinz Harry & Herzogin Meghan: Schlimmer Betrug! Jetzt kommt alles raus!

Es wird nicht ruhig bei und ! Erst vor knapp drei Wochen gaben Herzogin Meghan und Prinz Harry bekannt, dass sie aus dem britischen Königshaus austreten. Grund dafür soll unter anderem die Belagerung durch die britische Presse gewesen sein. Doch jetzt der Schock...

Herzogin Meghan & Prinz Harry: Abschied aus Kanada! Ihr Glück liegt erneut in Scherben!

Wurde Meghan verraten?

Obwohl Meghan und ein enges Band der Freundschaft verband, soll ausgerechnet Vic ihre Freundin Meghan regelmäßig an die britische Presse verraten haben. So erklärt nun eine Quelle gegenüber "The Sun": "Victoria hat Meghan im Laufe der Zeit Stylisten, Friseure und -Salons empfohlen. Wenig später war all das aber in der britischen Presse nachzulesen – und für Meghan war klar, dass nur Victoria diese Tipps weitergegeben haben kann." Autsch! Eine Tatsache, die Harry nicht lange auf sich und seiner Frau sitzen lassen wollte...

Harry konfrontierte David Beckham

Seit Jahren ist schon ein fester Bestandteil von Harrys Freundeskreis. Kein Wunder somit, dass Harry den Mann von Vic sofort zur Rede stellte, um zu erfahren, was hinter dem Verrat steckt: "Meghan ist total ausgerastet. Und weil Harry sie unbedingt schützen möchte, hat er seinen Kumpel David zur Rede gestellt." Doch der zeigte sich uneinsichtig: "Der war total gekränkt darüber, dass Harry und Meghan seiner Frau wirklich zutrauen, dass sie persönlich Journalisten anruft und denen Geheimnisse verrät. Er hat direkt klargestellt, dass Victoria damit nichts zu tun hat." Oh je! Auch wenn sich die Wogen mittlerweile wieder geglättet haben sollen, soll die Stimmung zwischen den Paaren immer noch angespannt sein: "Aber eng befreundet wie früher werden sie wohl nie wieder sein", fügt die Quelle abschließend hinzu.

Sorge um Kate! Wie geht es ihr wirklich?