Prinz Harry: Herzogin Meghan setzt ihm ein eiskaltes Ultimatum!

Was ist nur bei und los? Nach dem "Megxit" zogen sich die beiden vorerst nach Kanada zurück, um sich von den Strapazen der letzten Wochen zu erholen. Doch wie nun berichtet wird, soll Meghan ihrem Harry einfach keine Ruhe gönnen...

Harry soll abnehmen

Wie nun eine Quelle gegenüber "Radar Online" erläutert haben soll, soll Meghan mit Harrys Figur überhaupt nicht zufrieden sein. So soll ihm die angeordnet haben, dass sich Harry an einen strikten Diätplan halten soll: "Er hat in letzter Zeit ein paar Pfund zugenommen, vor allem im Gesicht, und Meg hat ihm befohlen, das zu regeln." Autsch! Doch nicht nur Harrys Body soll Meghan aktuell überhaupt nicht gefallen. Auch der Haarausfall des Monarchen, soll der ehemaligen Schauspielerin gewaltig gegen den Strich gehen...

Harry führte Gespräche mit Klinik

Ähnlich zu seinem Bruder William, hat auch Harry mit massiven Haar-Ausfall zu kämpfen. Der Prinz soll deshalb auch schon Gespräche mit einer Klinik in London geführt haben, um sich einer Haartransplantation zu unterziehen. Wie es heißt, soll auch in diesem Punkt Meghan die treibende Kraft gewesen sein, Harry zu dieser Behandlung zu motivieren. Wie es dem Prinzen wohl mit dem Body-Druck seiner Ehefrau geht? Bleibt eigentlich nur zu hoffen, dass es dadurch nicht zu einer handfesten Ehekrise zwischen den beiden kommt...

