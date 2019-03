Prinz Harry & Herzogin Meghan: Sie freuen sich auf zwei Babys!

Was für HAMMER-News! In knapp drei Wochen soll das erste Baby von Herzogin Meghan und Prinz Harry das Licht der Welt erblicken. Doch damit nicht genug...

Jetzt ist es raus! Seit der Schwangerschafts-Verkündung im Oktober vergangen Jahres, warten alle Royalisten SEHNSÜCHTIG auf die Geburt von Harrys und Meghans Baby. Egal, wo die erscheint: Alle Blicke sind auf ihren Bauch gerichtet. Doch nun die Überraschung! Wie Harry jetzt verrät, soll es nicht bei nur einem Kind bleiben...

Herzogin Meghan und Prinz Harry: Baby Nummer 2!

Wie Harry jetzt bei einem Empfang im Buckingham Palast ausplaudert, könnte er sich vorstellen, mit Meghan noch ein weiteres Kind zu bekommen. Dies behauptet zumindest einer der geladenen Gäste der Veranstaltung. So berichtet die Quelle gegenüber "Daily Mail": "Er sagte, dass es ihm recht wäre, wenn sie mehr als zwei Kinder hätten." Was für niedliche Neuigkeiten. Doch wird sich Harry nach der Geburt auch Zeit für seine Sprösslinge nehmen?

Harry soll eine Auszeit nehmen!

Laut eines Royal-Experten, will Harry nach der Geburt seines ersten Kindes eine Auszeit nehmen. So erklärt der Insider: "Ich erwarte, dass sich Harry den Vaterschaftsurlaub nimmt, da er so eine einzigartige Gelegenheit hat, eine Beziehung zu dem Baby aufzubauen." Was an den Gerüchten jedoch dran ist, ist nicht bekannt. Spätestens in drei bis vier Wochen werden wir jedoch Gewissheit haben...