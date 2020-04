Prinz Harry & Herzogin Meghan: SIE will die Scheidung!

Oh je! Es wird nicht ruhig bei den Windsors! Obwohl der "Megxit" erst seit einigen Tagen in Kraft getreten ist, soll es zwischen Meghan und Harry überhaupt nicht gut laufen...

Meghan will wieder arbeiten

Erst kürzlich machte die Meldung die Runde, dass Meghan, Harry und Baby Archie nach Los Angeles gezogen sind, um dort ihr neues Leben zu beginnen. Wie es heißt, will Meghan wieder als Schauspielerin arbeiten, um ihrer Leidenschaft nachzugehen. Doch jetzt der Schock! Obwohl Harry in den Zeiten vom "Megxit" stets hinter seiner Frau stand, macht nun erstmals eine traurige Scheidungs-Nachricht die Runde! Stehen die beiden mit ihrer Ehe vor dem Aus?

Herzogin Meghan & Prinz Harry: Jetzt muss Prinz Charles für sie blechen!

Meghan fordert die Scheidung

Wie nun ein Royal-Insider via "Twitter" verkündet, hält er es nicht für unwahrscheinlich, dass Meghan und Harry bald getrennte Wege gehen: "Ich wusste, dass für den Rest seines Lebens in Reue leben werde, weil er Meghans falschem Rat gefolgt ist. Das nächste, was wir hören werden, ist, dass sie sich von ihm scheiden lässt, weil sie sich im Land der 'Freiheit' befindet, wo alles möglich ist." Er ergänzt: "Meghan ist 'nicht' dumm. Dieses Mädchen arbeitet daran. Keine Ehevereinbarung und sie hat PH in einen Gütergemeinschaftsstaat verlegt. Sie würde bei einer Scheidung mindestens die Hälfte von Prinz Harrys Vermögen erhalten - egal ob Kinder oder nicht." Autsch! Ob die Quelle wohl rechtbehalten wird? Wir können gespannt sein...

Sorge um Kate! So schlecht geht es ihr wirklich!