Prinz Harry & Herzogin Meghan: Spott und Hohn! Jetzt wird es richtig schmutzig

So haben sich Prinz Harry und Herzogin Meghan ihren royalen Rücktritt ganz bestimmt nicht vorgestellt!

und kommen einfach nicht zur Ruhe. Das Nachbeben ihres royalen Rücktritts bekommen sie derzeit ordentlich zu spüren. Und als wäre das nicht genug, müssen sie nun auch noch den nächsten Schock verkraften!

Royal-Serie in Planung

Scheinbar plant der amerikanische -Sender HBO eine Zeichentrickserie, in der es um die britische Königsfamilie gehen wird. In der Serie wird der kleine aus seiner Sicht zeigen, wie er seine berühmte Familie und das Leben hinter den Palastmauern wahrnimmt. Natürlich werden auch Harry und Meghan darin zu sehen sein und sich so manchen Seitenhieb gefallen lassen müssen.

Der Ideengeber der Serie „The Prince“ ist Gary Janetti, der auch die berühmte Serie „Family Guy“ erfand. Wer damit vertraut ist, weiß, dass selbst vor bitterbösen Witzen nicht zurückgeschreckt wird.

Sogar die Stimmen stehen schon fest: wird Prinz Harry seine Stimme leihen und Comic-Meghan wird von Condola Rashad zum Leben erweckt.

Ein heftiger Schlag für die , die sich derzeit endlich ein bisschen Ruhe wünschen…

