Prinz Harry & Herzogin Meghan: Trauriges Baby-Update!

Oh je! Es wird nicht ruhig bei und ! Erst vor einigen Tagen musste sich das Paar bitterbösen Vorwürfen stellen, dass die Renovierungsarbeiten für ihr Anwesen Frogmore Cottage Unsummen an Steuergeldern verschlungen hat. Nun die nächste Hiobsbotschaft...

Herzogin Kate: Betrogen mit der Nachbarin? Neue Schock-Enthüllung!

Herzogin Meghan & Prinz Harry ziehen sich zurück

Wie kürzlich bekannt gegeben wurde, soll am kommenden Wochenende die Taufe von Baby Archie stattfinden. Für alle Royalisten eine absolute Sensation. Schließlich gibt es bei den Anhängern des Paares seit der Geburt von Baby Archie kein anderes Thema mehr, als den kleinen Spross von Meghan und Harry. Doch jetzt der Schock. Während und nach den Taufen ihrer Kinder , und Prinz Louis die Medien teilhaben ließen, gaben Meghan und Harry nun bekannt, dass die Festlichkeit fern ab der Presse stattfinden soll. Auch Fotos dürfen nicht gemacht werden. Wie es heißt, soll das erste Bild vom Täufling Archie via veröffentlicht werden. Ein absoluter Schock für alle Anhänger des Paares...

Die Briten sind außer sich

Wie nun durch mehrere Medien berichtet wird, können die Briten einfach nicht nachvollziehen, warum die Taufe von Baby Archie unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden soll. So erklärt Royal-Expertin Ingrid Seeward gegenüber "Daily Mail: "Ich denke, was die Leute wollen und was die Leute zu sehen gewohnt sind, sind schöne Familienbilder des Babys im königlichen Taufkleid." Ebenfalls fügt sie hinzu: "Sie wollen keine künstlerische Instagram-Aufnahme von Archies Fuß drei Tage später, wenn es dem Paar selbst überlassen ist, Bilder zu machen und sie freizugeben." Autsch! Definitiv harte Vorwürfe! Was Meghan und Harry darüber denken, ist nicht bekannt. Bis jetzt gaben sie dazu noch kein Statement ab...