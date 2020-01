Prinz Harry & Herzogin Meghan: "Wir haben uns für Kanada entschieden!"

Was ist nur bei und los? Am Mittwochabend wendete sich das königliche Paar mit einer bitteren Botschaft an die Öffentlichkeit: Harry und Meghan wollen ihre royalen Ämter niederlegen. Danach wurde immer wieder darüber spekuliert, ob die beiden einen Umzug nach Kanada in Erwägung ziehen. Die jüngste Info könnte dies nun bestätigen...

Herzogin Meghan: Eiskalter Schachzug! Ausgerechnet jetzt lässt sie Harry im Stich!

Meghan und Harry genossen Auszeit in Kanada

Vor ihrem royalen Austritt weilten Meghan und Harry für ganze sechs Wochen in Kanada und ließen dort die Seele baumeln. So erklärten sie laut " " bei einem Besuch im Canada House, der diplomatischen Vertretung Kanadas in London, am Mittwochnachmittag: "Die Wärme und Gastfreundschaft, die uns in Kanada entgegengebracht wurde, war unglaublich. Das ist genau der Grund, warum wir uns für Kanada entschieden haben. Vielen Dank." Doch damit nicht genug! Während sich die beiden nach ihrem Rücktritt in Schweigen hüllen, könnte sie schon bei dem Termin verraten haben, dass sie nach Kanada auswandern wollen...

Meghan und Harry haben sich für Kanada entschieden

"Wir hatten dort wirklich eine unglaubliche Zeit und unser Sohn auch - die Wärme der Menschen und die Schönheit des Landes, die wir erfahren durften. Archie hat die ganze Zeit gestaunt. Das hat uns viel bedeutet", erklärt Meghan weiter. Hat die mit diesem Satz also schon vor dem offiziellen Rücktritt bestätigt, dass sie und Harry nach Kanada auswandern werden? Aktuell soll sich Meghan jedenfalls wieder mit Baby Archie auf dem Nordamerikanischen-Kontinent befinden. Wie es wohl für die beiden weitergeht? Wir können gespannt sein...

