Prinz Harry: Hochzeitsabsage! Jetzt ist alles aus

Jack Mann hat gerade in Sutton in der englischen Grafschaft Suffolk seine Verlobte Isabella Clark geheiratet. Zahlreiche Gäste haben den großen Tag des Paares gefeiert. Einer hat die große Sause verpasst: Harry! Er wurde währenddessen mit Herzogin Meghan in Santa Barbara beim entspannten Spaziergang gesichtet.

Wieso der Prinz nicht anwesend war? Das weiß nur er. Doch schon länger halten sich die Gerüchte, dass Harry nach seinen Enthüllungen in seiner Biografie nicht nur seine Familie verloren hat, sondern auch viele Freunde, die sich von ihm abgewandt haben. Und dazu könnte auch sein enger Kumpel Jack gehören...