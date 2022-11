Prinz Harry: Horror-Zoff! Meghan ist außer sich vor Wut

Natürlich sind Prinz Harry und seine Gemahlin Meghan seelenverwandt und sich stets in allem einig – behauptet jedenfalls die Herzogin gern. Doch in einem Bereich des Lebens gehen die Meinungen offenbar doch deutlich auseinander: beim Essen! Und das muss sogar Meghan eingestehen: Im Interview mit "Vanity Fair" verriet die Ex-Schauspielerin jetzt, dass das Lieblingsessen ihres blaublütigen Gatten Harry schnöde Burger sind – und am besten schmecken ihm die Buletten von der Fastfood-Kette "In-N-Out"! "Wir haben ein Restaurant bei uns direkt um die Ecke. Die Mitarbeiter wissen mittlerweile sogar schon, was er immer bestellt", berichtet Meghan – und vermutlich hätte sie bei diesem Geständnis am liebsten noch ein "Herrgottnochmal" hinterhergeschoben, verkniff es sich aber.