Prinz Harry: Ihm reicht es! Folgenschwere Entscheidung!

Seit einigen Tagen ist der "Megxit" in Kraft getreten und Prinz Harry und sind offiziell keine Mitglieder mehr des britischen Königshauses. Wie es heißt, will Meghan wieder als Schauspielerin arbeiten und ihrer alten Leidenschaft nachgehen. Doch wie nun berichtet wird, sollen Meghan und Harry auch regelmäßig Angebote erhalten, in denen ihnen vorgeschlagen wird, dass sie in der Presse über das britische Königshaus auspacken! Für Prinz Harry ein absolute "No Go".

Prinz Harry spricht ein Machtwort

Wie nun eine Quelle gegenüber "Daily Mail" verraten hat, soll Harry von den Anfragen absolut genug haben. So soll er in seinem Team ein Machtwort gesprochen haben: "Harry hat (...) sein und Meghans Team angewiesen, alles abzulehnen, was in irgendeiner Weise negativ für die sein könnte. Im Wesentlichen ist alles, was für die Queen, , seinen Bruder oder den Thron negativ ist, verboten. Es zeigt, dass Harry, obwohl er sich vom königlichen Leben zurückgezogen hat, seine Großmutter oder seinen Vater nicht verärgern will." Ob Meghan und Harry in der Zukunft von solchen Angeboten wohl verschont bleiben?

