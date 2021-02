Prinz Harry: Ihre Liebe ist Vergangenheit - Er verlässt Herzogin Meghan

In Kürze soll Harry erstmals alleine nach London reisen. Infolge seines Ausstiegs aus der royalen Familie will seine Großmutter ihm militärische Titel auf Dauer entziehen. Für den Prinzen, der sich dem Militär durch seine Zeit als Soldat sehr verbunden fühlt, ein Albtraum. Er will nun das Gespräch suchen. Und noch etwas muss dringend geklärt werden: Wie nun ans Licht kam, wurden in Archies Geburtsurkunde nachträglich die Vornamen der Eltern geändert. Statt "Meghan Rachel" steht dort nur noch "Ihre königliche Hoheit, die Herzogin von Sussex". Sie leugnet, dass sie es veranlasst habe. Der Palast dementiert ein Vorgehen sogar in einer öffentlichen Mitteilung. Der eine beschuldigt den anderen, und der Graben zwischen Meghan und den Royals wird immer tiefer.

Armer Harry! Für ihn steht alles auf dem Spiel: seine Ehe, sein Kind und seine Familie in England. Fraglich, ob er jemals sein Glück finden wird.