Prinz Harry: Jetzt bekommt er die Quittung für seinen Verrat

Während Harry und Meghan munter weiter ihr eigenes Grab schaufelten, machten William und Kate das, was sie am besten können. Nämlich arbeiten. Obwohl der Prinzessin die Anschuldigung, eine gefühlskalte Zicke zu sein, anfangs zusetzte, ließ sie unverdrossen bei jedem ihrer Auftritte ihren Charme spielen. Alles, was Meghan ihr vorwarf, verblasste mit jedem Lächeln von Kate. Auch Prinz William blieb ruhig. Und nahm sich bei jedem Termin noch mehr Zeit für einen Plausch mit dem Volk. Hatte auch nur ein Brite Zweifel an der Zukunft der Monarchie gehabt, so radierte das Thronfolger-Paar diese mit ihrer charmanten Art aus.

Und noch etwas verschwand über Nacht: Harry und Meghan. Nur ein Beispiel: Nach ihrer Hochzeit wurden sie zu den Präsidenten des "Queen’s Commonwealth Trust". Rollen, die sie zwar mit dem „Megxit“ niederlegten, dennoch blieben ihre Projekte präsent.

Bis jetzt. Denn nun wurde jegliche Spur von ihnen auf der Webseite gelöscht. Wie man im Palast munkelt, sollen die Angestellten des "Trust" König Charles regelrecht angefleht haben, sich von dem Paar distanzieren zu dürfen. Harry und Meghan haben nicht nur die Familie mit ihrem Vorwurf des Rassismus verletzt, sondern auch all die guten Taten der Stiftung in Frage gestellt.

Harry und Meghan haben sich verzockt. Denn während die Masse am roten Teppich William und Kate zujubelt, geraten sie in Vergessenheit.

