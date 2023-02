Prinz Harry: Jetzt bettelt er um Verzeihung

Die Vater-Sohn-Beziehung gleicht gerade einem einzigen Scherbenhaufen. Eigentlich hatte Harry gedacht, dass die Familie nach seinen Vorwürfen gegen den Palast ihre vermeintlichen Fehler erkennt und sich bei ihm entschuldigen würde. Doch das Gegenteil ist der Fall! Die Royals grenzen ihn aus. Harry ist entsetzt, dass er und Ehefrau Meghan bei der Krönung von Charles am 6. Mai nicht in der ersten Reihe sitzen dürfen. Noch nicht mal auf dem Balkon ist ein Platz für sie vorgesehen. Er hat alles falsch gemacht. Und er weiß: Wenn er nicht mehr zum Königshaus dazugehört, sinkt auch sein Marktwert. Ein weiteres Buch, das er plant, würde niemand mehr interessieren. Wird der König seinem Jüngsten eine zweite Chance geben? Zumindest scheint Charles einzulenken. Er räumt Fehler ein: Seit er erfahren hat, wie traumatisch für Harry der von ihm erzwungene Gang hinter dem Sarg seiner Mutter Diana († 1997) war, bereut er die Entscheidung zutiefst. Heute würde er als Vater handeln, damals ist er dem Pflichtgefühl der Krone gegenüber gefolgt. Außerdem hat er Ehefrau Camilla darum gebeten, in der Sache zu vermitteln. Noch vor den Krönungsfeierlichkeiten soll es zum Krisengipfel kommen.

Und Harry? Der geht plötzlich auch auf Schmusekurs und sagt: "Ich freue mich darauf, wenn wir Frieden finden und wieder eine Beziehung zu meinem Vater habe. Das ist alles, was ich je gewollt habe."

