Prinz Harry: Jetzt gibt es für ihn kein zurück mehr

Das Prinz Harry und das britische Königshaus nicht unbedingt im Frieden auseinander gegangen sind, ist definitiv nichts Neues. So sorgen seit dem Austritt von Harry und Meghan immer neue Negativ-Schlagzeilen für reichlich Wirbel innerhalb der royalen Familie! Vor allem das Oprah-Interview von Harry und Meghan setzte all dem Ärger nochmal die Krone auf. Eine Rückkehr in den Schoß der Familie, scheint somit für Harry immer mehr in die Ferne zu rücken...