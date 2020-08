Prinz Harry: Jetzt kommt alles ans Licht!

Seit dem "Megxit" sollen zwischen Harry und seiner Familie unüberwindbare Differenzen herrschen. So soll vor allem William auf seinen kleine Bruder stinksauer sein, dass Harry und Meghan dem Hof den Rücken zugekehrt haben. Aber auch die Queen und Prinz Charles sollen mit dem sympatischen Rotschopf immer wieder aneinander geraten sein. Doch was ist dran an den Streit-Gerüchten? Eine Palast-Quelle verschafft nun Klarheit...