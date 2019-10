Prinz Harry: Jetzt kommt die bittere Wahrheit ans Licht!

Was ist nur bei und los? Erst vor einigen Wochen erschütterte die Meldung die Öffentlichkeit, dass Harry gegen die "Mail on Sunday" Klage erhoben hat. Der Grund: Die Zeitung ist zu sehr in die Privatsphäre von ihm und Herzogin Meghan eingedrungen. Wie sehr Harry die ganze Sache jedoch wirklich mitnimmt war lange unklar - bis jetzt!

Wollen Prinz Harry und Meghan umziehen

Schon öfters hieß es, dass Prinz Harry und Herzogin Meghan das Königreich verlassen wollen, um an einem anderen Wohnort mehr Ruhe zu finden. Zuerst hieß es, dass sie nach Los Angeles umziehen wollen, jetzt ist von Kanada die Rede. Grund für diese Entscheidung sollen die Negativ-Schlagzeilen um die beiden sein, die ständig in der Presse kursieren. Erst neulich meldete sich Prinz Harry zu Wort und erklärte, dass er und Meghan von all dem sehr verletzt sind. Doch damit nicht genug...

Prinz Harry geht es nicht gut

Wie nun ein Insider gegenüber "Star" erklärt haben soll, sollen Harry die Ereignisse der letzten Wochen massiv beschäftigen. Dabei steht es sogar so schlimm um ihn, dass von Depressionen die Rede ist: "Er hat Angst und Depressionen aus erster Hand kennengelernt", heißt es durch die Quelle. Er ergänzt: "Seine Freunde haben Angst, dass mögliche Höhen wieder in Tiefen enden - aber alle hoffen, dass das Hoch so lange anhält, bis er zur Realität zurückfindet." Auch der Streit mit William ist für Harry einfach unerträglich: "Einige würden sagen, Harry ist zu einer gequälten Seele geworden, seitdem sie sich entzweit haben, und dass er nicht weiß, was er mit sich anfangen soll." Welch bittere Neuigkeiten! Bleibt somit nur zu hoffen, dass Harry diese schlimme Zeit bald hinter sich lassen kann...

