Prinz Harry: Jetzt kommt die erschütternde Wahrheit ans Licht!

Wie "thesun.co.uk" unter Berufung auf das Buch "Royals At War: The Inside Story of Harry and Meghan’s Shocking Split With the House of Windsor" berichtet, soll es Harry seit seinem Umzug nach Los Angeles überhaupt nicht gut gehen. Der Grund: Harry soll unter enormen Gewissensbissen leiden, dass er seine Familie und Heimat verlassen hat. So soll er "überwältigt von Schuldgefühlen sein". Oh je! Ob sich die Stimmung von Harry wohl bald wieder bessern wird? Wir können gespant sein...