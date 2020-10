Prinz Harry: Jetzt kommt die ganze Wahrheit ans Licht!

Wie nun Royal-Expertin Penny Junor im "Mirror-Magazin" berichtet, sollen die familiären Verhältnisse bei den Royals, Harry dazu bewogen haben, das Königshaus zu verlassen. Auf Grund der bewegten Vergangenheit seiner Mutter, soll Harry einfach nicht wissen, wie ein intaktes Familienleben funktioniert. So erklärt die Expertin: "Ich denke, es gibt ein Element in der Geschichte, das sich wiederholt." Autsch! Was Prinz Harry über diese Worte denkt, ist nicht bekannt. Bis jetzt gab er dazu noch kein Statement ab...