Prinz Harry: Jetzt nimmt ihm Meghan alles weg

Eigentlich will er nämlich nur eins: endlich Frieden schließen mit seiner Familie. Harry will seiner geliebten Oma, Queen Elizabeth (96), in die Augen sehen und sagen: "Granny, es tut mir alles so leid."

Er will wieder gutmachen, was in den letzten Jahres alles falsch lief. All die Anschuldigungen zurücknehmen. Und er will ihr so gerne ihre Enkeltochter Lili (1) zeigen. Und jetzt endlich hätte er die Möglichkeit dazu. Denn am 5. September sind er und Meghan wieder in England! In Manchester besuchen sie das "One Young World Summit". Bei dieser Veranstaltung sprechen sie über Themen wie Gleichberechtigung und Klimaschutz. Worüber sie nicht sprechen, ist aber: Familie. In dem Punkt hätten die zwei wohl auch nicht so viel zu sagen. Harry und Meghan haben viele Fehler gemacht. Und zumindest er bereut sie sehr.

Harry vermisst seine alte Familie. Aber er weiß, dass Meghan keinerlei Kontakt mehr zu den Menschen will, von denen sie sich so ungerecht behandelt fühlt. Und so gibt es kaum Hoffnung darauf, dass er zu seinem Geburtstag Familienfrieden schließen kann. Er wird sich mit einer teuren Uhr als Geschenk zufriedengeben müssen. Wenn man damit doch wenigstens die Zeit zurückdrehen könnte …