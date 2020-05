Prinz Harry: Jetzt stellt er sich erstmals gegen Meghan!

Es wird nicht ruhig bei den Windsors! Seit dem "Megxit" wurde immer wieder berichtet, dass Harry sich in seinem neuen Leben mit Meghan überhaupt nicht wohl fühlen soll. Dabei soll er jetzt sogar so weit gehen, dass er sich erstmals gegen seine Frau stellt...

Harry stand Meghan stets bei

Obwohl Harry stets zu den beliebtesten Royales gehörte, entschloss sich der Sohn von am Anfang des Jahres dazu, mit seiner Frau Meghan aus dem Königshaus auszutreten, Auch Differenzen zwischen Meghan und seiner Familie sollen ihn zu diesem Schritt veranlasst haben. Doch auch wenn damit den Unmut seiner Verwandtschaft auf sich zog und zwischen ihm und seinem Bruder William dadurch sogar ein bitterer Streit entfachte, hielt Harry stets zu Meghan - bis jetzt!

Harry stellt sich gegen Meghan

Wie nun eine Royal-Expertin Katie Nicholl erklärt, soll Harry wieder im regen Kontakt mit seinem Bruder William stehen: "Es gab eindeutig viele heftige Risse in ihrer Beziehung, aber die Dinge sind besser geworden und ich weiß, dass William und Harry telefonisch in Kontakt stehen." Ebenfalls erklärt Katie gegenüber " Tonight" weiter: "Da es Prinz Charles nicht gut ging, waren sie gezwungen, das Telefon in die Hand zu nehmen und sich wieder gegenseitig zu melden. Beide Seiten sind erleichtert, dass dieses Drama nun der Vergangenheit angehört." Oh je! Meghan wird diese Entwicklung sicherlich gar nicht freuen! Schließlich habe sie gehofft, in Los Angeles mit der königlichen Familie endlich abschließen zu können...

