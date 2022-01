Prinz Harry: Jetzt treibt er die Queen an den Rand ihrer Kräfte!

Wie nun mehrere Quellen berichten, will Harry mit seiner Familie erst wieder ins Königreich zurückreisen, wenn ihm wieder der nötige Polizeischutz zugesprochen wird. Harry soll bereits Anwälte eingeschaltet haben, die einen Personenschutz für ihn und seine Liebsten bei der Regierung einklagen sollen. So heißt es in einer Erklärung der Anwälte gegenüber "Daily Mail": "Prinz Harry hat bei der Geburt ein Sicherheitsrisiko fürs Leben geerbt. Er bleibt Sechster in der Thronfolge, leistete zwei Einsätze im Kampfdienst in Afghanistan und in den letzten Jahren war seine Familie gut dokumentierten Bedrohungen durch Neonazis und Extremisten ausgesetzt." Es wird ergänzt: "Für die Sussexes ist es nicht sicher, für einen Besuch zurückzukehren." Autsch! Für die Queen erneut ein herber Tiefschlag. Doch wird die Königin ihren Enkel bei unterstützen?