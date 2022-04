Prinz Harry: Jetzt will er seinen Onkel verstoßen

Erst neulich sprach Harry darüber, dass er bei einem Besuch seiner Oma vor einigen Tagen feststellen konnte, dass sich die Königin in Sicherheit befindet und mit den richtigen Menschen umgeben ist. Eine Frage blieb dabei jedoch offen: Wer sind für Harry die falschen Menschen? Laut einem Royal-Experten soll der Sohn von Prinz Charles vor allem in Andrew und dessen Eskapaden eine gewaltige Gefahr für die Monarchien sehen. So soll Harry auch erzürnt gewesen sein, dass ausgerechnet Andrew die Queen beim Gedenkgottesdienst zu Ehren von Prinz Philip in die Kirche führte. Der Experte erklärt gegenüber "Mirror": "Die Bilder von Prinz Andrew, der die Königin zur Westminster Abbey begleitet, könnten Harry verärgert haben, was nun einer der Gründe für seine ungewohnte Bemerkung sein dürfte." Er ergänzt: "Er schien anzudeuten, dass er sich Sorgen um die Sicherheit der Königin mache. Man hat das Gefühl, dass dies mit Andrew zu tun haben könnte." Was Prinz Andrew wohl über diese Anschuldigungen denkt? Bis jetzt äußerte er sich jedenfalls noch nicht dazu!