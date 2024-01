Prinz Harry: Jetzt wird er als "lebende Legende" geehrt!

Der Herzog von Sussex (39) diente während seines Militärdienstes in der britischen Armee als Hubschrauberpilot. Dafür soll er nun neben drei weiteren Personen am Freitag, dem 19. Januar, bei den 21. jährlichen "Living Legends of Aviation Awards" in Beverly Hills ausgezeichnet werden, wie die Kiddie Hawk Air Academy bekannt gab. Ein weiteres Highlight: Moderiert wird die Veranstaltung von Hollywood-Star John Travolta, der einst mit seiner Mutter Prinzessin Diana im Weißen Haus tanzte.