Prinz Harry: Jetzt wurde sein perfider Plan durchschaut

Wie nun Autorin Tina Brown in ihrem Werk "The Palace Papers" offenbart, soll die Queen schon vor Harrys Eheschließung mit Meghan davon unterrichtet gewesen sein, dass Harry irgendwann der Monarchie Lebewohl sagt. So offenbart die Autorin: "Eine sehr enge Person im Kreis sagte zu mir: Weißt du, wir wussten immer, dass Harry irgendwann gehen würde. Er war wirklich unglücklich." Sie ergänzt: "Die Queen wusste, dass es sehr wahrscheinlich war, dass Harry irgendwann raus wollte. Aber sie wussten nicht, dass es so schnell gehen würde, und sie sahen es nicht kommen, wie es geschah." Wow! Ehrliche Worte, die ein ganz neues Licht auf Harry und den "Megxit" werfen. So war es also nicht Meghan, die den Austritt wollte, sondern Harry! Meghan schien in lediglich in seinen Plänen zu bekräftigen: