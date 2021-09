Prinz Harry: Jetzt zweifelt er an der Vaterschaft

"Es war schon in ihrer ersten Ehe so. Sie schienen so verliebt", erzählt Samantha laut "Schöne Woche" – aber nach einem Seitensprung am Set von "Suits" folgte die Scheidung. Und auch ihren nächsten Freund Cory (41) hinterging sie – mit Harry ...

Bei Söhnchen Archie (2) gab es keinerlei Zweifel, er ist seinem Vater Harry wie aus dem Gesicht geschnitten. Bei Lilibet ist die Situation wohl anders. Wurde dem Prinz die Kleine etwa "untergejubelt"? Hat Harry deswegen bislang noch kein Foto von ihr veröffentlicht?

Der Prinz muss nun eine Entscheidung treffen. Entweder Fakten durch einen Vaterschaftstest schaffen oder jeden Verdacht einfach ignorieren – und der allerbeste Vater für Lilibet sein!