Prinz Harry: Kehrt er nun doch als Vollzeit-Royal zurück?

Als Prinz Harry und Herzogin Meghan vor zwei Jahren bekannt gaben, dass sie ihre royalen Pflichten niederlegen und Großbritannien verlassen wollen, war der Aufschrei bei Royal-Fans groß. Noch immer können wohl nicht alle akzeptieren, dass der Bruder von Prinz William und seine Frau nicht mehr Teil der britischen Königsfamilie sein wollen.

Ob Prinz Harry in seinen Memoiren "Spare" noch weitere Gründe für seinen royalen Exit offenbaren wird? Vorab wird es ein Interview mit dem Ex-Royal geben, das offene Fragen klären wird. In einem Clip aus diesem Interviews mit Moderator Anderson Cooper beantwortet der Rotschopf die Frage nach einer Rückkehr nach England jedoch mehr als deutlich. Auf die Frage: "Können Sie sich vorstellen, eines Tages als Vollzeitmitglied in die königliche Familie zurückzukehren?" antwortet der Zweifach-Papa nur mit einem klaren: "Nein."

Damit nimmt der Sohn von König Charles wohl auch dem letzten Royal-Fan, der an eine königliche Familien-Reunion geglaubt hat, den Wind aus den Segeln.

