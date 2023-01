Prinz Harry: Keine Gnade! Papa Charles bestraft ihn hart

Hätte man Prinz Harry vor zehn Jahren erzählt, dass er dem Palast und seiner Familie irgendwann den Rücken kehren würde, hätte er es wohl nicht geglaubt. Doch heute lebt er zusammen mit seiner Ehefrau in den USA und hat eine Biografie veröffentlicht, die es wirklich in sich hat. Es ist also kein Wunder, dass die Royals derzeit nicht sonderlich gut auf ihn zu sprechen sind. Besonders sein Vater König Charles und sein Bruder Prinz William kochen vor Wut!