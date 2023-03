Prinz Harry: "Keine Zukunft mehr!" Herzogin Meghan kann es nicht länger ertragen

Bereits in seiner Biographie "Spare" bekannte der abtrünnige Königssohn sich freimütig zu seinen Drogenerfahrungen. Nun legte er in einem öffentlichen Livestream mit seinem Trauma-Experten Gabor Mate vor laufenden Kameras nach, plauderte erneut munter über seine Teenager-Erfahrungen mit Kokain, Marihuana und sogar halluzinogenen Pilzen! Schuld am prinzlichen Rauschverhalten sei, was sonst, die schreckliche Familie gewesen, die ihm nie genug Liebe schenkte. "Kokain hat nichts für mich getan, es war mehr eine soziale Sache und gab mir ein Gefühl der Zugehörigkeit. Ich denke, ich habe mich dadurch auch anders gefühlt, als ich mich fühlte, und das war der Punkt. Marihuana ist anders, das hat mir wirklich geholfen", fachsimpelt der Prinz, ohne an die Konsequenzen solcher öffentlichen Geständnisse zu denken. Geradezu stolz schildert er sein psychedelisches Rausch-Experiment: "Ayahuasca vermittelte mir ein Gefühl der Entspannung, des Loslassens, des Wohlbefindens und der Leichtigkeit, dass ich für eine gewisse Zeit beibehalten konnte."