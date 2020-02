Prinz Harry: Klinik-Schock! Jetzt geht alles ganz schnell!

Es wird nicht ruhig bei den Windsors! Nach dem Sex-Skandal um Prinz Andrew, dem "Megxit" und der Scheidung des Queen-Enkels Peter Philips macht nun die nächste Meldung um das Königshaus die Runde...

Prinz Harry und Meghan müssen nach Großbritannien zurück

Obwohl Meghan und Harry nach dem "Megxit" vorerst eigentlich auf unbestimmte Zeit in Kanada weilen wollten, müssen die beiden Anfang März ins Königreich zurück kehren. Der Grund: Harry und Meghan, sollen auf Wunsch der Queen, am Commonwealth Service teilnehmen, der am 09. März stattfindet. Doch wie nun enthüllt wurde, könnte das nicht der einzige Termin sein, den in London absolvieren wird. Der Prinz soll nämlich ebenfalls Gespräche mit einer Klinik führen. Doch warum?

Harry war bereits zum Vorgespräch

Wie nun ein Insider wissen will, soll sich Prinz Harry in London einer Haartransplantation unterziehen. Genau so wie sein Bruder William, leidet auch Harry an massiven Haarausfall. Noch während seiner Zeit in London soll Harry in der "Philip Kingsley Trichological Clinic" in Mayfair vorstellig gewesen sein. So heißt es durch die Quelle gegenüber "Sun": "Harrys Besuch hat wirklich für Wirbel gesorgt, aber er lief super," Ob Harry sich wohl im März einer Behandlung unterziehen wird? Wir können gespannt sein...

