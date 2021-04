Prinz Harry: Kontaktabbruch! Jetzt kommt alles an Licht

"Abgesehen von dem Tag von Philips Beerdigung (an der George, Charlotte und Louis nicht teilnahmen) und einem privaten Treffen mit der Queen, war er in Frogmore (Cottage) in Isolation", berichtet nun ein Insider gegenüber "US Weekly". Autsch! Wie bitter! Dabei hätten George, Charlotte und Louis ihren Onkel Harry sicherlich gerne mal wieder in die Arme geschlossen. Wie es bei den Royals wohl weiter geht? Wir können gespannt sein...