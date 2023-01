Prinz Harry: Lachnummer! Darum ist er nur noch Prinz Peinlich

Tatsächlich wurde "Spare" ein Bestseller. Doch statt Lob und Anerkennung bringen ihm seine Offenbarungen reichlich Kritik ein – und sogar Hohn und Spott! Im Netz kursieren zahlreiche Memes, in denen der Prinz durch den Kakao gezogen wird: Mal wird er zum Frittenverkäufer in der Burger-Bude, weil er in seiner Biografie jammert, er könne wegen seiner royalen Karriere keinen anderen Job mehr ausüben, mal wird sein beklagenswertes Luxusleben auf die Schippe genommen.

Und auch Gattin Meghan kriegt ihr Fett weg: Frankreichs ehemalige First Lady und Sängerin Carla Bruni postete ein Bild von Meghan und Harry, auf dem Meghans Gesicht gegen das von Yoko Ono ausgetauscht wurde – der Frau, der man bis heute nachsagt, sie hätte mit ihrer Macht über den verliebten John Lennon die Beatles zerstört … Doch nicht nur im Internet wird über Harry gelacht, auch Hollywood witzelt über die Skandal-Biografie. So zog Schauspielerin Chelsea Handler jetzt während ihrer Rede bei den "Critics Choice Awards" über Harrys verkühlte Genitalien her: "Wir werden uns wahrscheinlich noch eine Milliarde Mal anhören müssen, wie Prinz Harry über seinen erfrorenen Penis spricht. Es ist genug, Harry!" Genug? Das finden zu allem Überfluss offenbar mittlerweile auch die Leser seines Enthüllungs-Buchs: Im Netz kursieren diverse Schnappschüsse aus Buchläden, in denen "Spare" bereits zum halben Preis verschleudert wird…

