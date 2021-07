Prinz Harry: Letzter Ausweg Scheidung - Meghan macht ihn einfach nur noch krank

Seit Monaten schon wäscht der Prinz seine schmutzige Wäsche in aller Öffentlichkeit. Einer der schlimmsten Vorwürfe: Er sei in Therapie, weil er von seiner Familie nie die psychische Unterstützung bekam, die er gebraucht habe. "Deswegen war ich bereit zu trinken, ich war bereit Drogen zu nehmen", so der Prinz. Seine Version also: Die Familie trieb ihn also in die Sucht!