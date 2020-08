Prinz Harry: Meghan ist ihm peinlich!

Zu ihrem 39. Geburtstag am 04. August soll die Beauty eine Mega-Party planen, bei der sie ordentlich auffahren möchte. So erklärt nun eine Quelle, laut "OK!": "Sie will eine mega Party mit all ihren Freunden. Es ist auch ihr letzter Geburtstag in ihren 30ern, also will sie sicherstellen, dass es der bisher unvergesslichste wird." Weiter heißt es: "Wenn ihr meint, Meghans Baby Shower sei extravagant gewesen, es wird nichts verglichen mit dieser Fete. Sie ist eine totale Diva diesbezüglich. Ihre Freunde sind schon genervt von all den Forderungen, die sie stellt." Autsch! Und auch Prinz Harry soll das Verhalten seine Frau absolut nicht in Ordnung finden...