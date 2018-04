Prinz Harry & Meghan Markle: Baby-Sensation!

Prinz Harry macht kein Geheimnis daraus, dass er sich eine eigene Familie wünscht. Der 33-Jährige will endlich Kinder haben und dieser Wunsch könnte schon bald in Erfüllung gehen!

Bei einem Besuch in Nordirland besichtigten Harry und Meghan Markle eine Produktionsstätte für Babyprodukte. Dort schauten sie sich begeistert eine Badewanne mit rutschfestem Boden an, als die 36-Jährige plötzlich ein überraschendes Geständnis machte: „Ich bin mir sicher, demnächst werden wir das alles brauchen!“

Ist Meghan etwa schon vor der Hochzeit schwanger? Das wäre eine große Sensation, denn in der Geschichte der Windsors hat es so etwas noch nie gegeben! Allerdings haben Harry und Meghan mit ihrer Liebe, der Turbo-Hochzeit und ihren öffentlichen Auftritten schon einige Traditionen durcheinandergewirbelt. Es wäre also durchaus denkbar, dass sie auch beim Thema Baby ihren eigenen Weg gehen!